Üç trafik kazası… Üç yaralı, bir tutuklu

İskele, Gazimağusa ve Gönyeli’de dün meydana gelen üç trafik kazasında üç kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 20.30’da İskele’de Sınırüstü-Altınova ana yolunda meydana gelen kazada 37 yaşındaki Alihan Kuşçu, yönetimindeki LL 272 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Alihan Kuşçu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa’da, saat 22.00 sıralarında, 46 yaşındaki Süleyman Duraklı , yönetimindeki RC 073 plakalı motosikletle seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Polatpaşa Bulvarı yol kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu motosikletinin hakimiyetini kaybedip sağ yan tarafı üzerine düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz alt kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde saat 23.30’da meydana gelen kazada, 24 yaşındaki İbrahim Toptaş, 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MJ 650 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden MJ 650 plakalı araç, bir evin duvarına çarparak durdu.

Kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Simge Şirin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sol kalçasında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

MJ 650 plakalı araç sürücüsü İbrahim Toptaş tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.