‘Üç Senaryo Var’

Cenevre’deki Kıbrıs Zirvesi’ne yönelik farklı senaryolar gündeme geliyor.

Haravgi’ye göre sürecin yeniden çıkmaza girmesini kimse istemiyor. Kıbrıslı Rum liderliğinin üç ayrı senaryo ile Cenevre’ye gittiği iddia ediliyor.



Senaryo I: Başarısızlık

“Birinci ancak kimsenin istemediği senaryo, ucu açık olmayacak özlü müzakerelerin başlama yolunu açacak konferansın başarısızlığa uğraması. Bu senaryo, Türk tarafı bütün BM kararlarına, uluslararası ve AB tezlerine aykırı iki devlet veya egemene eşitlik tezinde sonuna kadar ısrar ederse mümkün olacak.



Senaryo II: Zemin arayışı sürecek

İkinci senaryo müzakerelerin başlaması için gerekli ortak zemin verilerinin bulunmaması ve Genel Sekreter’in, ortak zemin bulma çabalarına devam etmek için İyi Niyet Misyonuna doğrudan katılımıyla omuzladığı sorumluluğu üstlenmesidir. Bu da biraz uzak bir senaryodur çünkü durum değerlendirmesi yapanlar Genel Sekreter’in bu koşulda, hele de pandeminin ortasında yeni bir konferansı çağırma zahmetine girmediğine işaret ediyor.



Senaryo III: Özlü müzakereler

Üçüncü ve en iyimser senaryo özlü müzakere yolunun açılmasıdır. Bu da en iyimserler açısından en uygun senaryo addediliyor; Türkiye’nin değerlendirileceği Haziran ayındaki Avrupa Konseyi öncesinde, AB’nin isteklerini yerine getirebilmek için iyi davranış göstermesi gerekiyor.”



2 hatırlatma

Fileleftheros gazetesi Genel Sekreter Guterres’in iki lideri dinlemek istediğini belirterek, Kıbrıslı Rum liderin iki eksen üzerinden hareket edeceğini yazdı.

1-İki bölgeli iki toplumlu, BM kararlarında izah edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon tezini tekrarlayacak ve Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu hatırlatacak.



2- Genel Sekreter’e, kendilerine gönderdiği ve Kıbrıs sorununda bundan sonra izlenmesi gereken çerçeveye ve hareketlere somut şekilde yer verdiği konferansa davet mektupların içeriğini hatırlatacak.