“Üç markete girerek içki çaldılar; 1 tutuklu”

Aralıklı tarihlerde, üç ayrı markete giren ve içki çaldıkları kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılardan biri tutuklandı. Tutuklanan zanlı E.C.W., gönüllü ifade vererek suçunu kabul etti. Polis, olayla ilgili aranan başka zanlıların olduğunu da mahkemeye aktardı.

Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı E.C.W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Arif Özyürekliler, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı E. C. W.’nun sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 28 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00-18.35 saatleri arasında Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren süpermarket içerisine giren zanlı E. C. W. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 11 bin 160TL olan 6 şişe alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı E. C. W.’nun 1 Ocak tarihinde aynı süpermarket içerisine girerek, market içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 3 bin 750 TL olan bir şişe alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkararak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 9 Aralık tarihinde Lefkoşa'da, Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir başka markete girerek buradan da 970 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi alıp yine ödemeden market dışına çıktığını anlattı.

“İçkiler ikametgahında bulunmadı, gönüllü ifade verip suçunu kabul etti…”

Polis, mesele ile ilgili incelenen kamera görüntülerinde zanlı E. C. W.’nun tespit edildiğini ve 16 Aralık’ta tutuklandığını belirtti.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen içkilerin tespit edilemediğini söyleye Polis, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini de kaydetti.

Aranan şahıslar var…

Mesele ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğini dile getiren Polis, aynı zamanda halen aranmakta olan şahıslar, emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara, emarelere ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığının bulunması gerekçesiyle zanlının ilk aşamada 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için tutukluluk aldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)