Üç ayrı trafik kazası: Bir yaralı, iki tutuklama

Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralanırken, alkollü içki tesiri altında araç kullandığı ve alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilen iki sürücü tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında Mağusa-İskele ana yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Ulaş Sabancı (42) yönetimindeki ZP 616 plakalı motosiklet, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeride geçti. Motosiklet, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Gornyj Anatolij (56) yönetimindeki SU 655 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen ve sürüklenerek yol dışına çıkan motosiklet, toprak alan içerisinde sağ yanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sabancı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından kaburgalarında kırık ve akciğerinde kanama teşhisiyle göğüs cerrahisi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Anatolij ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

İki sürücü alkol testi için nefes örneği vermeyi reddetti

Gece saat 00.30 sıralarında Lefkoşa-Mağusa ana yolu üzerinde meydana gelen kazada ise Fatma Eda Serin (22) yönetimindeki AA 838J plakalı araç, aynı yönde önünde seyreden Mariam Mansarav (31) yönetimindeki ZVF 876 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen Serin’in, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken Serin tutuklandı.

Araç kaldırıma çıkıp bahçe duvarına çarptı

Aynı gün saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde de bir trafik kazası meydana geldi.

Destanhoja Abdurrahmanov (34) yönetimindeki GM 468 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Yenişehir Trafik Işıkları’na yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan kaldırıma çıktı ve bahçe duvarına çarptı.

Alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen sürücünün, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği ve bu nedenle tutuklandığı bildirildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis, her üç kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.