Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı’nda çevre farkındalık ve temizlik etkinliği yapıldı

Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, sulak alanların önemine dikkat çekmek amacıyla Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı’nda çevre farkındalık ve temizlik etkinliği düzenledi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah saatlerinde Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı’nda yapılan etkinlikte doğaya bırakılan atıkların topladığını belirtti.

Sulak alanları temiz tutmanın önemine dikkat çeken Yusuf Şentuğ, bu alanların, göçmen kuşlara ev sahipliği yaptığını ve doğal bitki örtüsü için de bir su kaynağı oluşturduğunu kaydetti.

“Doğaya bıraktığımız her temiz dokunuş, koruduğumuz her metrekare sulak alan, aslında küresel çevre mücadelesine bir katkıdır” diyen Şentuğ, 2013'ten bu yana doğayı korumak, daha temiz ve daha nefes alınabilir bir ada için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.