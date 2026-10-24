Girne-Lefkoşa yolunda ve Girne’de iki araç yandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda seyir halindeki bir araç ile Girne’de park halindeki başka bir araçta yangın çıktı. Muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangınlarda araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk yangın dün saat 13.00 sıralarında Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki RG 787 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki elektrik tesisatı ve keçeler zarar gördü.

İkinci yangın ise sabah karşı saat 04.00 sıralarında Girne’de Turan Güneş Sokak’ta, bir apartmanın araç park yerinde meydana geldi. Park halinde bulunan MZ 557 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda aracın motor bölümü, ön kaputu, tamponu, göğsü, tavan döşemesi ve sağ ön lastiği yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.