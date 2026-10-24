Genç Girişimciler ve Üreticiler Derneği, KTSO’yu ziyaret etti

Kıbrıs Genç Girişimciler ve Üreticiler Derneği (Kıbrıs GGÜD) Başkanı Hasan Yakut ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Oda’dan verilen bilgiye göre, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve oda profesyonellerinin hazır bulunduğu görüşmede, gençlerin iş dünyasına kazandırılması, üretim ve girişimcilik alanlarında daha aktif rol üstlenmelerinin sağlanması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, konuşmasında genç girişimcilerin desteklenmesine önem verdiklerini belirterek, üretim ve girişimcilik alanlarında gençlerin önünü açacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Tekakpınar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilecek iş birliklerinin hem genç girişimciler hem de ülke ekonomisi açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini vurguladı.