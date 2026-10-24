Dânâ temaslarına Brüksel'de devam etti

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Londra’da Birleşik Krallık Parlamentosu’nda 21 Ekim’de düzenlenen etkinlik ardından Brüksel’e giderek üst düzey temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dana, temasları kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın yanı sıra, İtalya, Fransa ve Hollanda’nın Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcilikleri yetkilileriyle görüştü.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Costa’nın Kabine Şefi ve üyeleriyle de bir araya gelen Dânâ, Avrupa Komisyonu bünyesinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kabine üyesi, İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner’in kabine üyeleri, Schengen ve İç Güvenlikten Sorumlu Genel Müdürü, Genişleme ve Doğu Komşuluğu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun kabine üyesi ile de görüşme gerçekleştirdi.

Dânâ ayrıca, Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) EURCA Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de bir araya geldi.

Temasları çerçevesinde, Dânâ, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki pozisyonu, güven yaratıcı önlemlerde gelinen son aşama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin adaya gerçekleştirdiği ziyaret ve Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki günlerde adada gerçekleştireceği temaslar, Kıbrıs Rum tarafının güven aşındırıcı girişimleri ve bahse konu girişimlerin ardından BM Genel Sekreteri ve AB Komisyonu’dan söz konusu girişimlere ilişkin alınan cevabi mektuplara değindi.

Dânâ, ayrıca Kıbrıslı Türklerin izolasyonu, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı haklarının ihlali ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen alanına katılım süreci konularını muhataplarının gündemine getirdi.