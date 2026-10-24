YSK'dan açıklama: Adaylık başvuruları 30 Ekim'de yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adaylık başvuruları için belirlenen tarihin 30 Ekim olduğunu, bu tarihten önce başvuru yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Adaylık başvuruları sadece 30 Ekim’de yapılabilecek

YSK'dan yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Dün bazı gazetelerde, Yüksek Seçim Kurulu’nun 11, 12 ve 13 numaralı duyurularına atıfta bulunularak adaylık başvurularının 30 Ekim 2026 tarihine kadar yapılabileceği yönünde haberler yayımlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim takvimi ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58’inci maddesi uyarınca, adaylık başvuruları için belirlenen tarih 30 Ekim 2026’dır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11, 12 ve 13 numaralı duyurularında da adaylık başvuru günü açıkça 30 Ekim 2026 olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, adaylık başvurularının belirlenen tarihte yapılması gerekmekte olup, yasa gereği 30 Ekim 2026 tarihinden önce adaylık başvurusunda bulunulması mümkün değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı duyururuz."