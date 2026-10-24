Söz Gençte Seçim Özel, Lefkoşa’da gerçekleşecek!

Mağusa ve Karpaz’da; Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Greenhub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen, serbest kürsü formatıyla gençlere siyasetçilere doğrudan seslenme imkânı sunan Söz Gençte, bu kez “Seçim Özel” formatıyla Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Gençlerin düşüncelerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini kendi sözleriyle ifade etmelerine alan açan Söz Gençte, gençlerin toplumsal gündeme ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirme anlayışıyla yoluna devam ediyor. Söz Gençte Seçim Özel buluşmasıyla gençlerin sesini ülkenin geleceğine ilişkin tartışmalara taşımak ve siyasal partilerin gençliğe yönelik politikalarını birinci ağızdan dinlemek amaçlanıyor.

Gençlerin sorularının, taleplerinin ve önerilerinin de yer bulacağı etkinlik, gençlerle siyasal partiler arasında doğrudan diyalog kurulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Etkinliğe ilişkin detaylar çok yakında kamuoyuyla paylaşılacak.