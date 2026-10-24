Lefkoşa ve Dikmen’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 14.30 sıralarında, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Ö.K. (E-24) ve A.C.B.’nin (E-21) kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 14,5 gram hintkeneviri ve 1,2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kredi kartı, banknot para, öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındı. İki kişi ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.H.Y. (E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Dikmen’de ise dün saat 23.30 sıralarında, polis ekiplerinin şüpheli olarak gördüğü A.B. (E-23) ve M.T.’nin (E-24) bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 0,06 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ele geçirildi. İki kişi ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.B. (E-25) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İki kişinin evinde gümrüksüz kozmetik ve elektronik ürünler bulundu

Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.İ.A. (E-32) ve C.I.U.’nun (E-27) kaldığı ikametgahta arama yapıldı. Aramada, gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli kozmetik, saç bakım ve elektronik ürünler bulunarak emare alındı. İki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İskele’de inşaat alanından iki köpek çalındı

İskele’de dün saat 11.00 sıralarında, bir şahsa ait inşaat alanındaki köpek kafesinde bulunan iki köpek çalındı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada zanlı olarak görülen Ö.C.Ö. (E-50) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Lefkoşa ve Mağusa’da sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdiler

Lefkoşa ve Mağusa’da alkollü içki tesiri altında sarhoş olan iki kişinin çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Lefkoşa’da D.A. (E-34) ve Mağusa’da V.D. (E-40), kamuya açık yerlerde makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Şahısların yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilirken, iki kişi suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Polisin 23 Ekim’de ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.