Saatler bu gece geri alınacak

Yaz saati uygulaması bu gece sona eriyor. Saatler bu gece sabaha karşı 04.00'te bir saat geri alınacak.

Böylece Resmi Gazete’de yayınlanarak, 29 Mart’ta uygulanmaya başlayan 2026 Yaz Saati Emirnamesi yürürlükten kalkacak.

Türkiye’de saatler geri alınmayacağından, 25 Ekim’den itibaren Türkiye ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasında bir saatlik fark oluşacak.