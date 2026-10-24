Saatler bu gece geri alınacak
Kıbrıs’ın kuzeyinde saatler bu gece sabaha karşı 04.00'te bir saat geri alınıyor.
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Yaz saati uygulaması bu gece sona eriyor. Saatler bu gece sabaha karşı 04.00'te bir saat geri alınacak.
Böylece Resmi Gazete’de yayınlanarak, 29 Mart’ta uygulanmaya başlayan 2026 Yaz Saati Emirnamesi yürürlükten kalkacak.
Türkiye’de saatler geri alınmayacağından, 25 Ekim’den itibaren Türkiye ile Kıbrıs'ın kuzeyi arasında bir saatlik fark oluşacak.
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