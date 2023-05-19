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Üç ayrı ev hırsızlığıyla ilgili üç kişi tutuklandı

Üç ayrı ev hırsızlığıyla ilgili üç kişi tutuklandı

Girne’deki üç ayrı evde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen üç kişi tutuklandı.

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Girne’deki üç ayrı evde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı görülen E.K.(E-32) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın ileri sorgulamasında, üç ayrı ikametgahtan toplam 10 bin 400 TL nakit para, 13 ziynet eşyası ve 4 cep telefonu çaldığı tespit edilirken, meselelerle bağlantısı olduğu tespit edilen F.S.(K-22) ve E.K.(E-31) de tutuklandı.

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