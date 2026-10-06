UBP’ye merkez bina için dönümlerce arazi: Yıllık kira 12 bin TL

YENİDÜZEN

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, Lefkoşa’da 15 Kasım Üniversitesi’nin arkasında bulunan yaklaşık 16 dönümlük araziyi, UBP Genel Merkezi yapılması amacıyla Ulusal Birlik Partisi’ne 10 yıllığına kiralama kararı aldı.

Kararda, yaklaşık 16 dönümlük arazinin yıllık kira bedelinin yalnızca 12 bin TL olarak belirlenmesi kadar, mevzuatın öngördüğü süreçlerin tamamlanmamış olması da dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, sözleşme öncesinde yapılması gereken ihale gerçekleştirilmeden, proje sunulmadan ve proje bedelinin yüzde 5’i oranındaki teminat Vakıflar İdaresi’ne yatırılmadan Yönetim Kurulu kiralama kararını üretti.

Gerekli prosedürler tamamlanmadan alınan kararın ardından Vakıflar İdaresi’nin UBP ile sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi.

Önce ihale, ardından proje ve yüzde 5 teminat

Edinilen bilgilere göre mevzuat, sözleşme imzalanmadan önce söz konusu taşınmaz için ihale sürecinin işletilmesini öngörüyor.

İhale sürecinin ardından yapılacak projenin Vakıflar İdaresi’ne sunulması, projenin tamamlanacağı sürenin belirlenmesi ve proje bedelinin yüzde 5’i oranındaki tutarın Vakıflar İdaresi’ne teminat olarak yatırılması gerekiyor.

Ancak UBP Genel Merkezi yapılması için kiralanmak istenen araziyle ilgili bu süreçlerin işletilmediği öğrenildi.

Yönetim Kurulu usuller tamamlanmadan karar üretti

Edinilen bilgilere göre, söz konusu arazi için ihale süreci gerçekleştirilmeden, ortada sunulmuş bir proje ve buna bağlı yüzde 5’lik teminat bulunmadan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu kiralamaya yönelik karar üretti.

Yasal mevzuatın öngördüğü usuller tamamlanmadan alınan kararın ardından UBP ile sözleşme yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Dönümlerce araziye yıllık 12 bin TL kira

Kararın dikkat çeken bir diğer noktası ise arazinin büyüklüğüne karşılık belirlenen kira bedeli oldu.

Lefkoşa’da 15 Kasım Üniversitesi’nin arkasında bulunan ve yaklaşık 16 dönüm olduğu belirtilen arazinin, UBP Genel Merkezi yapılması amacıyla 10 yıllığına kiralanmasına karar verildi. Yıllık 12 bin TL olarak belirlenen kira bedeli ise aylık bin TL’ye denk geliyor.

Konu önergede de yoktu

Öte yandan, UBP’ye genel merkez binası yapılması amacıyla arazi kiralanmasına ilişkin konunun Yönetim Kurulu önergesinde de yer almadığı öğrenildi.

İhale, proje ve teminat süreçleri tamamlanmadan Yönetim Kurulu’nun kiralamaya ilişkin karar üretmesi ve ardından sözleşme yapılmaya çalışılması dikkat çekti.