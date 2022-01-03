UBP’ye katılanlara rozet takıldı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, YDP’den istifa edip UBP saflarına katılan 160 kişiye parti rozetini taktı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte partililere seslenen Sucuoğlu, kitlesel katılımlarla, UBP’nin tek başına iktidar hedefinin perçinlenmekte olduğunu söyledi.

Ülkenin koalisyonlar nedeniyle yeterince zaman kaybettiğini vurgulayan Sucuoğlu, artık tek partili UBP İktidarı ile ülkenin önünün açılabileceğini söyledi.

Gittikleri her yerde karşılaştıkları sevgi ve ilginin tek başına iktidarın en büyük göstergesi olduğunu da söyleyen Sucuoğlu, “UBP sizlerle daha da güçlü bir hal alacak. Bizim gayemiz güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıyı KKTC ye kazandırmaktır” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Sucuoğlu, “Biz bu vatanı kan ile cefa ile kurduk ve topraklarımızın haklı sahibiyiz. KKTC ve müzakereler emin ellerdedir” dedi.

Sucuoğlu, “ Bizimle bu yolu yürüyen herkese ihtiyacımız vardır. Hedefimiz bu ülkenin ekonomisini daha yukarılara taşımaktır. İnşallah bu 21 günde yüzde 40’lar daha da yükselecek ve tek başına iktidar olacağız” diye konuştu.

Sucuoğlu, konuşmasının ardından YDP’den istifa edip, UBP ye katılanlara parti rozetini taktı.