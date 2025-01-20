“UBP’nin sayısal krizi olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik”

Meclis Genel Kurul toplantısına katılmayarak nisaba destek vermeyen ‘Üstel Hükümeti’nin küçük ortağı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hükümet krizi değil, sayısal kriz… UBP’nin 26 vekille Meclis’i açabileceğini düşündük. Sayısal kriz olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik” dedi.

Arıklı, UBP Meclis Grubunu’nun “disiplini sağlayacağız” sözlerine ilişkin soru üzerine, “Bunu kesinlikle yapmaları gerek. UBP Meclis Grubu bu kararı üretmeli. Çünkü biz baştan beri, YDP hükümetten çekilirse, UBP’nin 26 vekille devam edebileceğini söyledik. Şimdiden tedbir almaları gerek” şeklinde konuştu.

Arıklı, soru üzerine; partisinin “hükümetten çekilip çekilmeyeceği” yönündeki kararını Cumartesi günü vereceğini de belirtti.

Arıklı: “Sayısal kriz olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekilleri ile UBP’ye mensup bazı vekillerin nisaba destek vermemesi nedeniyle toplanamadı.

Nisaba; Erhan Arıklı (YDP), Talip Atalay (YDP), Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP), Yasemi Öztürk (UBP) ve Ali Pilli (UBP) destek vermedi.

Yaşanan gelişme, “yeni bir hükümet krizi mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Zira YDP, son haftalarda ilçe örgütlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda “hükümetten çekilme” konusunu görüşüyor…

Meclis’te yaşanan nisap krizine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan YDP lideri Erhan Arıklı, “UBP’ye 13.00’te Meclis’e geleceğimizi, öncesinde başkanlık olarak ilçelerden gelen talepleri görüşeceğimizi söylemiştik. UBP’nin sonuçta 26 milletvekili var, toplantıyı açar diye düşünmüştük. Sayısal kriz olduğunu bilsek, programımızı ertelerdik” dedi.

“Başkanlık düzeyinde, hükümetten çekilme konulu toplantı yapıyorduk”

Arıklı, başkanlık olarak yaptıkları değerlendirme toplantısının, bir süredir ilçe örgütlerinde yaptıkları “hükümetten çekilme” konulu toplantılara dair olduğunu ifade etti.

“UBP tedbir almalı”

UBP’nin, nisap krizine ilişkin “disiplini sağlayacağız” yönündeki söyleminin sorulması üzerine Arıklı, “Bunu kesinlikle yapmaları gerek. UBP Meclis Grubu bu kararı üretmeli. Çünkü biz baştan beri, YDP hükümetten çekilirse, UBP’nin 26 vekille devam edebileceğini söyledik. Şimdiden tedbir almaları gerek” şeklinde konuştu.

“Hükümetten çekilme konusundaki kararımızı Cumartesi gün açıklayacağız”

Arıklı, soru üzerine; partisinin “hükümetten çekilip çekilmeyeceği” yönündeki kararını Cumartesi günü vereceğini de belirtti.