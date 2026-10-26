UBP'nin şaibeli kurultayına şaibeli karar!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) aday sıralama kurultayının sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar reddedildi.

Elde edilen bilgilere göre, adına "Sandık Kurulu" denen bir yapı, itirazları reddederek dijital oylama sistemi üzerinden elde edilen sonuçların doğruluğunu onayladı.

Şaibe iddialarıyla gündeme gelen kurultay sonuçlarına ilişkin 17 aday adayının resmi itirazda bulunduğu belirtilirken, partinin konuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan kurultayın tek yetkili otoritesi olan Divan Başkanlığı'na ne olduğu da merak konusu.