"İdeolojik öğretmen görevlendirme dayatmasına son verilmeli, geleceğimiz heba edilmemelidir"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğretmen görevlendirmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Karaoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanı ve UBP-DP Hükümeti’nin, yüzlerce öğretmen atama beklerken münhal açmadığını, atama yapmadığını bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti’nden öğretmen görevlendirmeye devam ettiğini söyledi.

2023 yılında, Türkiye’den Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne görevlendirilen öğretmenlerin sosyal medya gruplarındaki yazışmalarında yer alan tehdit ve hakaret içerikli ifadelerin basına yansıdığını kaydeden Karaoğulları, aynı okulda beş yıldır görev yapan, hakkında cinsel saldırı ve istismar iddiası bulunan bir öğretmenin de adadan çıkış yaparken yakalandığını ifade etti.

Bakanlığın her iki olayla ilgili de sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulayan Karaoğulları, sendikanın ise her iki olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Yıllardır görevlendirilen “din dersi öğretmenlerinin” de ideolojik hedefle, pedagojik yaklaşımlardan uzak, öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek yaklaşımlarda bulunduğunu ifade eden Karaoğulları, birkaç hafta önce Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde benzer bir olay yaşandığını sözlerine ekledi.

Geçen günlerde Değirmenlik Lisesi’nde görev yapan bir rehber öğretmenin ise uyuşturucu madde içerken polis tarafından yakalandığı yönündeki haberlerin basına yansıdığını belirten Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’na, bu konuda soruşturma başlatması çağrısında bulundu.