“UBP'nin başkan adayı Amcaoğlu, dün akşam AKSA'nın patronu Kazancı ile görüştü”

UBP Kurultayında genel başkanlığa aday olmaya hazırlanan ancak TC Elçiliği'nin müdahalesi sonucunda adaylıktan vazgeçen Olgun Amcaoğlu'nun dün akşam AKSA'nın patronu Cemil Kazancı ile görüştüğü iddia edildi.

İddianın sahibi, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve bu bilginin ispatlı olduğunu söyledi.

Yapılan gizli saklı görüşmenin detaylarını soran Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

AKSA’nın patronu Cemil Kazancı dün akşam saatlerinde Lefkoşa’da, UBP başkanlık yarışında adı geçen isimlerden Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bir araya geldi, adı şu anda lazım olmayan bir işyerinde, bir saati aşkın bir görüşme yaptı.

Burada hemen şu notu da ekleyeyim; bu, başka ağızlardan duyulan bir dedikodu değil; şahitli - ispatlı bir olgudur. Bugüne kadar kulaktan dolma fiskoslarla hareket etmedim, açıklama yapmadım, bu bundan sonra da değişmez.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, yaklaşan UBP kurultayı öncesinde, adaylık sürecini dizayn etmek niyetiyle birtakım girişimler yaptığı yönünde iddiaların kol gezdiği bir ortamda, AKSA’nın patronunun, muhtemel adaylardan biriyle böylesi bir görüşme yapmasını nasıl yorumlayalım?

Cemil Kazancı, Kıbrıs Türk toplumunun öz varlığı KIB-TEK’i batırıp bütün enerji sektörünü AKSA’ya peşkeş çekme projesi olan KALECİK-III Sözleşmesi’nin diyetini mi ödüyor Başbakan Ünal Üstel’e?

Vatandaşımızın sırtından cebine attığı ve atacağı milyon dolarların karşılığı olarak, Sayın Başbakan’a kurultay öncesi ‘küçük bir kıyak’ mı geçiyor?

Sayın Üstel, AKSA ile pazarlığınız nedir?

Ve EL-SEN olarak yaptığımız görüşmelerde O’na, ‘KIB-TEK elden gidiyor, Enerji Bakanı olarak söyleyecek bir sözünüz yok mu?’ diye her sorduğumda; ‘İnan ben bu ülkeyi senden daha çok seviyorum’ diye yanıt veren Sayın Amcaoğlu, ülkeye olan sevginizin bir kanıtı mıdır AKSA’nın patronuyla yaptığınız gizli saklı görüşme?

Maksadınız nedir, çıkarınız nedir?

Susmayın a dostlar, susmayın bütün bu olanlar karşısında.

Sustukça, neyimiz var neyimiz yok hepsini elimizden alacaklar.

Susmayın ki, her şeyimizi alsalar da, en azından, ONURUMUZ kalsın bize.