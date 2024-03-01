UBP'li vekil Yeşilırmak, "sahte diploma" soruşturması kapsamında polise izahat verecek

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında polisin sorularını yanıtlamaya gidecek olan UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak, YENİDÜZEN'e konuştu: "Dokunulmazlık pelerininin ardına saklanacak biri değilim. Eğer Meclisteki arkadaşlarım diplomamın sahte olduğunu düşünüyor, bana güvenmiyorsa, kaldırsınlar. Benim için sorun değil."

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) devam eden "sahte diploma" soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın bilgisine başvurulmak üzere polise davet edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili YENİDUZEN'e konuşan Yeşilırmak, henüz davet edilmediğini ancak önümüzdeki hafta edileceğini ve polise giderek sorulara yanıt vereceğini söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın iddialarla ilgili polise resmi şikayette bulunmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında Yeşilırmak'ın KSTÜ'den aldığı diplomanın usulsüz ya da sahte olduğu öne sürülüyor...

"DAÜ'de aldığım dersler sayıldı ve diplomayı aldım"

YENİDÜZEN'in, "KSTÜ'deki diplomanızı kaç yılda aldınız?" sorusuna yanıt veren Yeşilırmak, "DAÜ'de aldığım dersler sayıldı ve diplomayı aldım" yanıtını verdi, zamana ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yeşilırmak ayrıca, alacağı bir diplomanın kendisine ekstra bir fayda sağlamayacağını, zaten üniversite mezunu olduğunu, yüksek lisansa akademik çalışmalara önem verdiği için başladığını ifade etti

Meclisin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Yeşilırmak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü’nü tamamladıktan sonra Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’ne kaydoldu, ardından da diplomasını alarak Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yüksek lisansa başvurdu. Yeşilırmak'ın LAÜ'deki yüksek lisans eğitimi sürüyor...

"Dokunulmazlık pelerininin ardına saklanacak biri değilim"

Yeşilırmak, "polisin talep etmesi halinde Meclisin, dokunulmazlığınızı kaldırmasına onay verir misiniz?" sorusuna, "Dokunulmazlık pelerininin ardına saklanacak biri değilim. Eğer Meclisteki arkadaşlarım diplomamın sahte olduğunu düşünüyor, bana güvenmiyorsa, kaldırsınlar. Benim için sorun değil" ifadelerini kullandı.