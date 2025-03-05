UBP’li vekil Yeşilırmak ile ilgili ‘sahte diploma’ soruşturmasında yeni gelişme
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında, sahte diploma kullandığı iddiasıyla hazırlanan polis soruşturma dosyası, uzun süren bekleyişin ardından Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderildi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında, sahte diploma kullandığı iddiasıyla hazırlanan polis soruşturma dosyası, uzun süren bekleyişin ardından Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderildi.
Meclis’in, dokunulmazlığın kaldırılması talebini içeren dosyayı, İçtüzük gereği “derhal” görüşmeye başlaması bekleniyor.
Konuyu gündeme taşıyan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis İçtüzüğü’nün 128. maddesinin 3. fıkrasına dikkat çekerek, Meclis Başkanlığı’nın bu süreci derhal işletmesi gerektiğini vurguladı. Özersay, içtüzükte açıkça “derhal” ifadesinin yer aldığını belirterek, gecikme olmaması gerektiğini dile getirdi.
Meclis’in, dosyayı evrak listesine işleyerek özel bir komite kurması gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, Meclis’in atacağı adımlarla netleşecek.