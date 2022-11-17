UBP’de yerel seçim depremi!

Ulusal Birlik Partisi’nde adeta yerel seçim depremi yaşanıyor…

UBP’den yapılan yazılı bir açıklamaya göre bazı örgüt başkanlarının görevlerine son verildi, bir dizi istifa onaylandı, yerel seçimlerde UBP’den bağımsız aday olacağını açıklayan ve söz konusu adaylara destek vereceğini beyan edenler hakkındaysa disiplin işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

Özellikle, UBP'nin Fırat Ataser kararına karşın, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı olacağını açıklayan Fuat Namsıoy ve ona destek veren Mustafa Aktuğ'un disipline verilmesi dikkat çekti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, istifa ve görevden almalara ilgili şu ifadelere yer verildi:

UBP Yönetimi parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar almıştır.

Bu kararlara göre, gerek çift görevde bulunan gerekse parti tüzüğüne aykırı harekete bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine, bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verilmiştir. Bu kararlara göre;

Sayın Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt başkanlığı,

Sayın Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt başkanlığı,

Sayın Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verilmiştir.

Üyelerimizden Sayın Mustafa Aktuğ, Sayın Fuat Namsoy ve Sayın İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Sayın Eylem Dolmacı’nın Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir.

Sayın Cem Dana’nın sunmuş olduğu istifa dilekçesi onaylanmıştır.

İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı’nın istifası onaylanmıştır.

Sayın Bülent Bebek’in sunmuş olduğu istifa dilekçesi onaylanmıştır.

Çatalköy örgüt başkanı Sayın Hüseyin Höyük’ün istifa dilekçesi onaylanmıştır.

Belediye Meclis üyesi adayı olmalarından ötürü Hamza Baş, Ertan Nurçin, Mehmet Özsezer, Berna Deveci, Sedef Özzafer, ve Burcu Karakaya Yönetim organları görevlerine geçici olarak son verilmiştir.