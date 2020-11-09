Ulusal Birlik Partisi'nde yaşanan 'demokrasi dışı' gelişmeler sonrasında, geçtiğimiz hafta 'yarıştan çekilmeye onay vermek zorunda kaldığını' açıklayan Faiz Sucuoğlu'nun yeniden adaylığı gündeme geldi.

Ulusal Birlik Partisi'ne yakın kaynaklar "Ankara'daki iktidar çevrelerinin müdahalesi" sonrası yarıda kalan Kurultay'la ilgili yeni gelişmeler yaşandığı bilgisini verdi.

İlk turda en yüksek oyu alan milletvekili, Çalışma Bakanı Faiz Sucoğlu'nun yeniden adaylığa hazırlandığı iddiaları var.

İddialar, Sucuoğlu'na yakın isimler tarafından da doğrulandı. Demokrasiye ve iradeye müdahale sonrasında ülkede oluşan tepki, ayrıca Ulusal Birlik Partisi içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Faiz Sucuoğlu'nun yeniden aday olabileceği konuşuluyor.

UBP'de önümüzdeki hafta sonu Kurultay'a gidilerek, Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevi alan Ersan Saner'in "tek aday" başkanlığı üzerinde bir uzlaşma sağlandığı söylenmişti.



Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan UBP Başkan Vekili Ersan Saner de, Parti Meclis Grubu’nda bir karar üretildiğini ve bu kararı Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıklamıştı.



Son dakika gelişmelere göre Kurultay'la birlikte Faiz Sucuoğlu'nun yeniden adaylığı gündeme gelirken, Ersan Saner'in hükümeti kurması halinde ortaya yine farklı bir tablo çıkacak.

Bu durumda Ersan Saner, Cumhurbaşkanı'ndan hükümeti kurma görevi aldığı için Başbakan olacak, ancak Kurultay'da Faiz Sucuoğlu yeniden aday olursa, parti başkanı seçilebilecek.

Tüm bu gelişmelerle ilgili Ulusal Birlik Partisi ya da Faiz Sucuoğlu'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, UBP heyeti, 'hükümet kurma çalışmaları'nı da sürdürüyor.

Saner: “Vekillerin bana destek taahhüdü var”

“Sucuoğlu yeniden aday” iddiaları üzerine UBP Genel Sekreteri Ersan Saner açıklama yaptı, “Hükümeti kurarsam, milletvekillerinin yanımda duracaklarına dair taahhüdü var” dedi.

UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, YDP ile görüşme sonrasında iddiaların gündeme gelmesi üzerine “duymadığını” söyledi, “18 arkadaşımızın hükümeti kurma görevi ve hükümeti kurduğum takdirde destek vereceklerine dair imzalı taahhütleri vardır.” yanıtını verdi.