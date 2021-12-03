UBP’de milletvekilliği için başvurular tamamlandı: Saner aday değil, 85 başvuru var
Eski Başbakan Ersan Saner, 23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde adaylık başvurusunda bulunmadı.
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Eski Başbakan Ersan Saner, 23 Ocak’ta gerçekleşecek seçimde adaylık başvurusunda bulunmadı.
UBP’de seçim sürecine ilişkin müracaat süresi bugün saat 16.00’da sona erdi.
YENİDÜZEN’e bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilliği aday adaylığı için 85 kişinin müracaatta bulunduğunu söyledi.
Başvuruların 25’inin Lefkoşa, 22’sinin Girne, 18’inin Mağusa’da yapıldığını belirten Hasipoğlu, Güzelyurt’tan 6, Lefke’den ise 3 kişinin milletvekilliği adaylığı için müracaata bulunduğunu belirtti.
UBP’de yarın aday adaylarının sıralaması için kura çekimi yapılacak. 11 Aralık’ta ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi gerçekleşecek.
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Etiketler : ubp, ERSAN SANER, seçim 2022, genel seçim