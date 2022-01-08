UBP ve YDP Güzelyurt bölgesini gezdi

Partilerin seçim gezileri sürüyor… UBP İskele Bölgesini ziyaret etti, YDP, Gayretköy, Mevlevi ve Güzelyurt’ta halka buluştu…

UBP İskele Bölgesini ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında, İskele İlçesine bağlı Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Sucuoglu'na bölge ziyaretlerinde milletvekili adayları yanısıra örgüt başkanları da eşlik etti.

İlk olarak Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, sivil toplum çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Pandemiyle mücadelenin sürdüğünü belirten Sucuoğlu, panik yapmaya gerek olmadığını kaydetti.

Virüsün önceki mutasyonlarının etkisinin artık kalmadığını belirten Başbakan, aşısız vatandaşları da mutlaka aşı olmaya çağırdı. İstikrarın, ülkenin kalkınması için şart olduğuna dikkat çeken Başbakan, kararsızları mühür kullanması yönünde ikna etmesi ve yanlarına çekmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, Yarköy'de çocuklarla futbol da oynadı. Yarköy’ün ardından Turnalar’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve beraberindekiler, partililerle sohbet etti.

Bölge gezisi çerçevesinde Ergazi'de de partililer tarafından karşılanan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kurtuluş’a geçen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, bölge halkıyla sohbet etti.

Kurtuluş’tan sonra seçim gezisine Kalecik ile devam eden UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, burada da partililerle, vatandaşlarla buluştu.

Boğaz ve Boğaztepe köylerini de ziyaret eden Başbakan, buralarda da partililer ve bölge halkıyla sohbet etti.



Arıklı: “Sürekli tüketirsek, tükenip gideceğiz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Üretmeyen, sürekli tüketen bir toplum olmaya devam edersek, tükenip, yok olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Bu düzeni bozacak, bu düzeni yeniden kuracak bir siyasi partinin işbaşına gelmesi gerekiyor” diyen Arıklı, “O da YDP’dir” diye konuştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, Gayretköy, Mevlevi ve Güzelyurt’ta halka buluştu.

Arıklı, ülkedeki mevcut düzene ilişkin olarak, “Bu bozuk düzeni kuran, vurguncuları soyguncuları besleyen bu düzeni kuran devam ettiren siyasi partileri yeniden başa getirirseniz, şikâyet etmeye de hakkınız olmaz” dedi.