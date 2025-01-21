UBP Milletvekili Taçoy: “Uzun sürmez Erhan Bey hükümetten ayrılacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile milletvekili Talip Atalay’ın dünkü meclis oturumuna katılmadığına işaret ederek, “UBP üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Taçoy, kendisi dahil hiçbir UBP’li milletvekilinin meclisi çalıştırmama gibi bir niyeti bulunmadığını kaydetti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Taçoy, kişiler üzerinden yorum yapmak yerine siyaseten bir şeyler kazanma peşinde koşanlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “siyasi konjonktürü takip etmek ve kimin nerede ve nasıl durduğunu görmek gerekir.” dedi.

"Suçun ve suçlunun UBP içinde değil UBP dışında aranması gerektiğini" kaydeden Taçoy, kendisi ve arkadaşlarının sürekli bir şekilde suçlanmasının yanlış olduğunu söyledi.

“Problem Erhan Arıklı’nın hükümetten çekilme problemidir ve kendi içinden kaynaklanmaktadır, UBP ile bir alakası yoktur.” diyen Taçoy şöyle devam etti:

“Çekilmek istiyorsa buyursun çekilsin, kimse kendisini hükümetten atmadı. Bence uzun sürmez, Erhan bey hükümetten ayrılacak. Bu hafta içerisinde bir kaç görüşmesi olacak. Bu görüşmelerden sonra parti meclisini toplayacak ve hükümetten ayrılma kararı alacak. Partisi içerisinden kendisine büyük baskı var.”

Taçoy, 27 sayısının hükümeti haziran ayına kadar götürmeye yeterli olduğunun altını çizerek, bu tarihten sonra meclisin zaten ekime kadar tatile gireceğini, ekimde de Cumhurbaşkanı seçimi olduğunu anımsattı.

“Bir şey kazandım diye hükümetin içerisinden ya da muhalefetten hiç kimsenin ağzının suyu akmasın.” diyen Taçoy, hükümetin zayıflatılmasının ya da devrilmesinin cumhurbaşkanı seçimine kadar mümkün olmadığını vurguladı.

Taçoy, seçilmiş tüm milletvekillerinin yasama görevi olduğunun altını çizerek, “biz halkımızın bize verdiği bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz.” dedi.