UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın babası Hakim Yeşilırmak hayatını kaybetti
UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın babası Ziyametli Hakim Yeşilırmak, dün gece 20.30’da kahvehanedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın babası Ziyametli Hakim Yeşilırmak, dün gece 20.30’da kahvehanedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre 54 yaşındaki Yeşilırmak, ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside, Hakim Yeşilırmak’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.
Yeşilırmak, bugün ikindi namazı sonrası köyü Ziyamet’te toprağa verilecek.
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