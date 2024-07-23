UBP Kurultayı’na müdahale: “Yarın çocuklarınız hesap soracak!”

UBP Kurultayı’na yönelik son yapılan müdahaleye tepkiler gelmeye başladı. Milletvekilleri YENİDÜZEN’in haberi üzerine ortaya çıkan siyasi skandalla ilgili durumu sorgulayan açıklamalar yapıyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabından YENİDÜZEN’in haberini paylaşarak “Bu ‘iddia’ muhataplarına sorulmuş ve mutlaka cevaplanması gereken bir sorudur aslında ve cevabı da sabaha kalmamalı! Çağrıldılar mı? Çağrıldınız mı? Çağırdınız mı?” diye sordu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise “Vesayete karşı toplumsal haysiyeti savunacak UBP'li kaldıysa, bilsinler ki, BUGÜN SUSTUĞUNUZ HER CÜMLE İÇIN YARIN ÇOCUKLARINIZ HESAP SORACAK!” ifadelerini kullandı.