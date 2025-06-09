UBP İlçe Başkanına devlet arazisi

Ertuğrul SENOVA

Mağusa Devlet Hastanesi yakınlarındaki devlet arazisi, “ikinci el araç galerisi açması için” 49 yıllığına UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’ye kiralandı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, 28 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı Öncü, Mağusa Belediyesi’nden kiraladığı arazinin, okul yapılması amacıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne hibe edilmesi üzerine sözleşmesinin iptal edildiğini; karşılığında devletten arazi talep ettiğini söyledi.

Öncü, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin mağdur olmaması için belediyeden kiraladığım araziye dair hak iddia etmedim. Mağdur oldum, yerimden edildim. Ben de devletten başka arazi talep ettim” dedi.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne ait bahçenin sonunda bulunan geniş araziyi 49 yıllığına, ayda 400 Dolar’a kiraladığını belirten Öncü, “Yatırım yapıyorum. İkinci el araç galerisi açıyorum” bilgilerini paylaştı.

UBP Mağusa İlçe Başkanı ve KVN Trading’in sahibi Nahit Öncü:

“Yerimden edildim, hükümetten arazi talep ettim”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı ve KVN Trading’in sahibi Nahit Öncü, Gazimağusa Belediyesi’nden kiraladığı 7 dönümlük arazinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne verilmesi üzerine “mağdur olduğunu, yerinden edildiğini” söyledi, bu kapsamda hükümetten yeni bir arazi talep ettiğini kaydetti.

Öncü, yeni araziyi, ayda 400 Dolar’a ve 49 yıllığına kiraladığını, “ikinci el araç galerisi açacağını” ifade etti:

“Gazimağusa Belediyesi’nden kiraladığım 7 dönümlük bir arazim vardı. Bu arazide, emlakçılık için kullandığım bir ofisim vardı. Ancak bu arazi Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne verildi. Bunun üzerine araziyi boşaltmam yönünde belediyeden karar çıktı, sözleşmem iptal edildi. Ben de karşılığında bir arazi talep ettim. Bu araziye yatırım yapıyorum. Derneğin mağdur olmaması için önceki araziye dair hak talep etmedim. Mağdur oldum, yerimden oldum. Ben de başka arazi talep ettim. Araziyi 49 yıllığına, ayda 400 Dolar’a kiraladım. Yatırım yapıyorum. İkinci el araç galerisi açıyorum.”