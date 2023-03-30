UBP, Fuat Oktay’ı karşılamak için otobüs kaldırıyor

Ulusal Birlik Partisi, bugün saat 14.00’te Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesi beklenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı “karşılamak” üzere Ercan Havalimanı’na otobüs kaldırıyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre “genel merkezden” giden emir uyarınca, UBP’nin ilçe yönetimleri Ercan’a otobüs kaldırılması yönünde çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda, üyelere mesajlar gönderen ilçe yönetimleri, “Oktay’ı karşılamak için hep birlikte Ercan’da olalım. Tüm üyelerin katılımı beklenir” diyerek, otobüslerin kaldırılacağı yerleri paylaştı.

Oktay’ın saat 14.00’te geleceğine dair basında yer alan haberlerde, programına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.