"UBP-DP-YDP Hükümeti vergileri artırıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümetinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak gelir vergisi matrah dilimlerinin ve oranlarını yeniden düzenlemesi gereken yasa tasarısını komitedeki görüşmesini gerekçe göstermeden iptal ettiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, şu ifadeleri kullandı: “18 Aralık 2024 tarihinde ‘Hükümet’ tarafından Meclis’e sevk edilen ve oy birliği ile ivediliği alınan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, bizim Meclis’te nisap desteğimize rağmen hükümet tarafından komitedeki görüşmesi iptal edilmiştir. Bu iptalin gerekçesi dahi açıklanmadı.”

“Vergi yükünü halkın omzuna yüklüyorlar”

Gelir vergisi matrah dilimlerinin güncellenmemesinin kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve emekli olup çalışmak zorunda kalan bireyler için ciddi mali yükler getireceğini vurgulayan Barçın, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu düzenleme yapılmadığı takdirde, devlete ödenmesi gereken vergi, büyük ölçüdé artacak ve halkın geliri azalacaktır. A’dan Z’ye harçlara zam yapanlar, vergi dilimlerini enflasyon oranında güncellemeyerek aslında örtülü bir şekilde tüm halkın ödedigi vergileri artırmaktadır.”

Barçın, hükümetin maliye ve ekonomi yönetimini de eleştirerek, “Halk düşmanlığına devam eden bu yapı, liyakatsiz maliye ve ekonomi yönetiminin bedelini yine halka ödettirmeye çalışmaktadır” dedi.

Sürecin önümüzdeki haftalarda çözülmesi gerektiğini belirten Barçın, şu uyarıda bulundu:

“Bu yasa değişikliğinin Ocak sonuna kadar yürürlüğe girmesi büyük önem arz etmektedir. Sadece sendikalar değil, toplumun tüm kesimleri bu yanlışı düzeltmek adına sesini yükseltilmelidir. Aksi durumda kaybeden sadece kamu çalışanları değil, özel sektör çalışanları ve iş sahibi tüm insanlarımız olacaktır.”