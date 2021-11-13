UBP-DP Hükümeti Programı’na ‘oyçokluğu’ ile güvenoyu
Meclis Genel Kurulu UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programı için güven oylaması yaptı, program ‘OYÇOKLUĞU’ ile güven oyu aldı.
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Meclis Genel Kurulu UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programı için güven oylaması yaptı, program ‘OYÇOKLUĞU’ ile güven oyu aldı.
UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programı’na CTP, TDP ve HP, RET oyu verdi. Programa 27 kabul, 19 ret oyu verildi, 3 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Başbakan Sucuoğlu: “Hükümet’in süresini en verimli şekilde geçirmesini hedefliyoruz”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hükümet Programı’nın güvenoyu almasını ardından teşekkür etti, seçim hükümeti olarak hükümetin süresini en verimli şekilde geçirmeyi hedeflediğini belirtti.
Foto: Arşiv
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