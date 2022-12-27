UBP-CTP çekişmesi

Ertuğrul SENOVA

Yerel seçim geride kaldı, siyasi partilerde ‘belediye meclis üyeliği’ sayısı ile ilgili tablo netleşti.

18 belediyede gayrı resmi yerel sonuca göre siyasi partiler arasında en fazla belediye meclis üyesini UBP elde etti; UBP’yi 87 belediye meclis üyesiyle CTP takip etti.

Tüm belediyelerde aday çıkaran UBP, 90 belediye meclis üyesi çıkardı.

Tatlısu hariç, diğer belediyelerde aday gösteren CTP ise 17 belediyede 87 belediye meclis üyesi ile temsiliyet hakkı elde etti.

TDP 13 belediye meclis üyesi çıkarırken, ÜstEl Hükümeti’nin küçük oraklarından DP, 15 belediye meclis üyesi ile temsiliyet kazandı, YDP ise 13 belediye meclis üyesi ile temsiliyet elde etti.

Öte yandan HP, 2 belediye meclis üyesi çıkarabildi.

220 üyeliğin 90’ı UBP’nin

18 belediyenin tümünde aday gösteren UBP, 90 belediye meclis üyeliğinde başarı elde etti. UBP’nin; Beyarmudu Belediyesi, Erenköy – Karpaz Belediyesi, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi, Gönyeli – Alayköy Belediyesi ve İskele Belediyesi’nde diğer partilerden daha fazla meclis üyesi sayısı elde ettiği gözlemlendi.

220 üyeliğin 87’si CTP’nin

Tatlısu hariç, diğer 17 belediyede toplam meclis üyesi adayı gösteren CTP, 87 belediye meclis üyeliğinde başarı elde etti. CTP’nin; Çatalköy – Esentepe Belediyesi, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde diğer partilerden daha fazla meclis üyesi sayısı elde ettiği gözlemlendi.

CTP ve UBP 3 belediyede ‘eşit’ üye…

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hem CTP hem de UBP, 3 belediyede eşit meclis üyesi çıkarttı.

Her iki siyasi parti de; Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi’nde, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nde ve Mesarya Belediyesi’nde diğer partilere nazaran en fazla ve eşit sayıda belediye meclis üyesi çıkarttı.

220 üyeliğin 13’ü TDP’nin

Toplamda 9 belediyede, belediye meclis üyesi adayı gösteren TDP, 13 meclis üyesi çıkarttı. TDP; Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 10, Güzelyurt Belediyesi’nde 1, Girne Belediyesi’nde 1 ve Beyarmudu Belediyesi’nde 1 belediye meclis üyesi ile temsiliyet hakkı kazandı.

220 üyeliğin 15’i DP’nin

18 belediyenin tümünde belediye meclis üyesi adayı gösteren DP, 15 meclis üyesi çıkarttı. DP; Tatlısu Belediyesi’nde 2, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde 2 ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde, İskele Belediyesi’nde, Mesarya Belediyesi’nde, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde, Güzelyurt Belediyesi’nde, Girne Belediyesi’nde, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde, Gazimağusa Belediyesi’nde, Erenköy - Karpaz Belediyesi’nde ve Beyarmudu Belediyesi’nde 1’er belediye meclis üyesi ile temsiliyet hakkı elde etti.

220 üyeliğin 13’ü YDP’nin

Geçitkale hariç 17 belediyede, belediye meclis üyesi adayı gösteren YDP, toplamda 13 belediye meclis üyesi çıkarttı. YDP; Tatlısu Belediyesi’nde 2, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi’nde 2 ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde, İskele Belediyesi’nde, Mesarya Belediyesi’nde, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nde, Girne Belediyesi’nde, Gazimağusa Belediyesi’nde, Erenköy – Karpaz Belediyesi’nde, Beyarmudu Belediyesi’nde ve Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nde 1’er belediye meclis üyesi ile temsiliyet hakkı elde etti.

220 üyeliğin 2’si HP’nin

18 belediyenin 6’sında belediye meclis üyesi adayı gösteren HP, toplamda 2 belediye meclis üyesi çıkartabildi. HP; Erenköy – Karpaz Belediyesi’nde 1 ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nde 1 belediye meclis üyesi ile temsiliyet hakkı elde etti.