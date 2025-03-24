UBP, 2 haftanın sonunda ‘dokunulmazlık’ komitesinin üyelerini belirledi
UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “sahte diploma soruşturması” kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini inceleyecek olan özel komitenin UBP’li üyeleri, 2 haftanın sonunda belirlendi.
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UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “sahte diploma soruşturması” kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini inceleyecek olan özel komitenin UBP’li üyeleri, 2 haftanın sonunda belirlendi.
Bu kapsamda UBP’nin komite üyeleri şu isimlerden oluşacak: Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan.
Söz konusu komitenin CTP’li üyeleri, 2 hafta önce belirlenişti.
Komitenin CTP’li üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Ürün Solyalı ve Ongun Talat.
Detaylar gelecek
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Etiketler : Emrah Yeşilırmak