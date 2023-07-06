Tuvalette bulduğu cüzdandan para çaldı

Petrol istasyonundaki tuvalette bulduğu cüzdandan para çalan ve ülkede turist olarak bulunduğu tespit edilen O.K. isimli zanlı, Ercan’dan çıkış yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının ülkedeki statüsü nedeniyle 20 günü aşmayan bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 14 Mayıs tarihinde Demirhan'da, Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunan O.K. isimli zanlının bir akaryakıt istasyonundaki tuvalet içerisinde bulduğu cüzdandan 1900 TL nakit para sirkat ettiğini söyledi.

Polis, aranmakta olan zanlının Çarşamba gün Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde suçunu itiraf ederek yazılı davasına kabul yönünde beyan yaptığını söyledi.

Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davasında hazır olması maksadı ile statüsünün de dikkate alarak teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.