Tutuksuz yargılanma talebi görüşülecek

Girne’de ‘soygun, darp, alıkoyma’ suçlarıyla ilgili 70 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilen iş insanı H.F, tutuksuz yargılanma talebiyle istinaf davası dosyaladı, dava Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde fizik tedavisi süren ve ameliyat olma durumu olduğu belirtilen zanlı H.F hakkındaki istinaf duruşması 24 Kasım’a ertelendi.

Duruşmada H.F’nin avukatı Mustafa Asena, müvekkilinin tedavisinin sürdüğünü ve mahkemenin 70 günlük tutukluluk emri ile ilgili dosyaladıkları istinafın dinlenmesini talep ettiklerini beyan etti.

Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren H.F’nin fizik tedavilerinin devam ettiği ve ameliyat olup olmayacağının ise önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacağı beyan edildi.

Mahkeme, zanlının mahkemede hazır olmadığına bulgu yaptı, doktor raporuna göre fizik tedavilerinin sürdüğüne, ameliyat olup olmayacağının belirleneceğine değinerek, istinaf duruşmasını 24 Kasım’a erteledi.