Tutuksuz yargılanma talebi 8 Aralık’ta görüşülecek
Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen iş insanı H.F’nin tutuksuz yargılanması talebiyle dosyaladığı istinaf duruşması Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.
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Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen iş insanı H.F’nin tutuksuz yargılanması talebiyle dosyaladığı istinaf duruşması Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.
Avukat Mustafa Asena, Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat değişikliği talebiyle dava dosyaladıklarını ve davanın yarın 13.00’de görüşüleceğini belirtip, dosyaladıkları istinafın ertelenmesini beyan etti.
Savcı Aysın Bilgin, duruşmaya hazır olduğunu beyan etti.
Mahkeme, istinafı dinlemek üzere duruşmayı 8 Aralık’a ertelediklerini açıkladı.
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