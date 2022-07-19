Tutuksuz yargılanacak

Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk Meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H. T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı H. T.’nin Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 16 Temmuz tarihinde, Lefkoşa'da, Güzelyurt’ta sakin H. T.’nin (E-30) nefesinde 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı sirkat edip, konu aracın vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanması talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.