“Tutuklu şahsa 4 mahkum tecavüz etti”

Sirkat suçlamasıyla, hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa’daki merkezi cezaevinde bulunan 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsa, 4 mahkûm tarafından tecavüz edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, tecavüz ettikleri iddia edilen 4 mahkûmun koğuştan uzaklaştırılarak hücreye alındığını belirtti.

Murat, yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği iddianın ciddi şekilde ele alınıp soruşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Aslı Murat, “Bu kişi devletin gözetim, güvenlik ve denetimi altında olduğu için, sadece fiili gerçekleştirenler değil idarecilerin de sorumluluğu vardır” dedi.

Olayın hafta içerisinde mahkemeye yansıması bekleniyor…