Turunçlu’da korkutan kaza

Turunçlu’da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, araç takla atarak evin bahçesine girdi. Korkutan kazada ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre, sürücüsünün virajı alamadığı ifade edilen KY 798 plakalı salon araç ilk olarak kaldırıma, sonrasında ise bahçe duvarına, ağaca ve yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak takla attı ve ardından evin bahçesine girdi.

Polis henüz kazaya ilişkin açıklama yaptı…