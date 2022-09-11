Türkmenköy-Beyarmudu anayolunda korkutan kaza!

Türkmenköy-Beyarmudu Anayolu'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Türkmenköy-Beyarmudu Anayolu'nda bugün 06.00 sıralarında Beyarmudu köyü girişinde, 42 yaşındaki Mustafa Şevki, HS 664 plakalı araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarptı ve takla atarak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Ersin Gazelci Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından araç sürücüsü Mustafa Şevki taburcu olurken, araçta yolcu olarak bulunan Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.