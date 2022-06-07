Türkiye’yi Kıbrıs’ın kuzeyini tamamen ele geçirmeyi planlamakla suçlayan Anastasiadis, BM'ye gidiyor

Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde kontrolü tamamen ele geçirmek istediğini iddia etti ve bu konuda Birleşmiş Milletler’e resmi şikayette bulunacağını duyurdu.

Anastasiadis, BM’ye yazacağı mektupta Türkiye’nin KKTC’deki havaalanlarını iç hatlar uçuş güzergahına dahil etme girişimini de protesto edeceğini bildirdi.

Tatar’dan Anastasiadis'a tepki

Bu arada Anastasiadis’ın bu açıklamalarına Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar tepki gösterdi.

Tatar ise Anastasiadis'in açıklamalarına tepki olarak şunları söyledi:

“Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün Anastasiadis'i çok rahatsız ettiği görülmektedir. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir.”