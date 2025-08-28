“Türkiye’ye sığınmak için, Kemiya’daki telleri atlayıp kuzeye geçti”

Lefkoşa’daki Kermiya barikatı yakınlarındaki tellerin üzerinden atlayarak Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği ve ‘askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği’ iddiasıyla tutuklanan A.O. mahkemeye çıkarıldı, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Salı günü saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'den alınan bilgide Kıbrıs’ın güneyine yaşam süren O.A.’nın Kermiya barikatının batı kısmında bulunan tellerin üzerinden atlayıp Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının Çarşamba gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde Kıbrıs’ın kuzeyine giriş ve çıkışının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ilk sorgusunda Türkiye’ye sığınmak için güneyden kuzeye geldiğini ancak yazılı bir ifade vermediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının herhangi bir yasal bağının olmadığını ifade eden polis, kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.