“Türkiye’nin niyeti 5’li konferansta netlik kazanacak”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen Rum Başkanlar Konseyi toplantısında, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın kendisiyle gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın müzakereleri bıraktığı yerden devam etmeyi kabul etmediğini söylediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Tatar’dan Hiçbir Taahhüt Yok – Başkan Anastasiadis’e Berlin’de Akıncı’yla Varılan Uzlaşıların Kabul Edilmediğini Söyledi” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen siyasi parti başkanları konseyi toplantısında, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgiler aktardığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, 3 Kasım’da gerçekleştirdikleri görüşmede Tatar’ın kendisine ilettiği görüşleri aktardı.

Tatar’ın, Berlin açıklaması konusunda ne düşündüğü sorusuna “Bizi bağlamıyor. Türkiye’nin tezi, egemenliğin tanınması yönündedir” yanıtı verdiğini kaydeden Anastasiadis, Türkiye’nin talimatlarını yerine getirdiğini söylemekten çekinmeyen Tatar’ın beşli konferansı istemesinin sebebi olarak ise, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun orada bulunacak olmasını gösterdiğini öne sürdü.

Gazete, Tatar’ın Kıbrıs sorunu, AB ve enerji konularında Anastasiadis’e şu yanıtları verdiğini savundu:

“İki devlet: İki eşit ve egemen devlet. Garantiler ve Askerler: Türkiye’nin çıkarları göz önünde bulundurulmalı. Maraş: Kişiler Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmakta özgürler. AB iki ayrı devleti kabul etmiyor, o zaman neden ısrar ediyor: On yıla kadar AB var olmayacak. Doğal gaz: Ortak kullanım yolları bulunmalı. Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin hakları göz ardı edilemez”.

Gazeteye göre, Anastasiadis, “Türkiye’nin niyetinin beşli konferansta netlik kazanacağını düşündüğünü ve Türkiye’nin nihai hedefinin Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmek olduğu, bu yüzden de bir oy ve eşit katılımda ısrar ettiğini” toplantıda dile getirdi.

Anastasiadis, beşli konferansın Aralık ayında yapılması durumunda konferansın AB Zirvesi’yle yakın tarihlere denk geleceğini, bu durumun da Türkiye tarafından, yaptırımlardan kurtulmak için kullanılabileceğini iddia ederek, buna karşın Aralık ayında dahi yapılsa, sorumluluğun Kıbrıslı Rum tarafına yüklenmemesi adına konferansa katılacaklarını vurguladı.

Gazete, toplantı sonrasında açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, konferansın “gayrı resmi” olacağına vurgu yaptığını ve konferansa katılacaklarını da yinelediğini aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İç Cephe Bölünmüş” başlığı altında verirken, dün gerçekleştirilen başkanlar konseyi toplantısının, iç cephede mevcut fikir ayrılıklarını yeniden canlandırdığı yorumunda bulundu.

Gazete, gayrı resmi konferansa katılım davetinin hemen kabul edilmesi görüşünü taşıyan AKEL ve DİSİ’nin bir cephe, daha sert bir tutum ortaya koyan DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM’ın ise diğer cepheyi oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu ve partilerin açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

DİSİ ve AKEL yaptıkları açıklamalarda özetle, “müzakereler olmadığı müddetçe yeni oldubittilerin her gün yaşanmaya devam edeceği” görüşünü ortaya koyarak, Kıbrıslı Rum tarafının şu anki şartlarda dahi BM Genel Sekreterinin diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, diğer parti başkanlarının ise birbirleriyle aşağı yukarı benzer görüşler ifade ettiklerini ve Anastasiadis’in “çözümün temelinin değişmediği” gibi unsurlarda emin olmadıkça herhangi bir beşli konferansa veya müzakereye katılmaması gerektiği dile getirdiklerini yazdı.

Haber, Alithia’da “Hükümet: Beşli Konferansa Gideceğiz”; Haravgi’de “Tek Yol Uzlaşılmış Temelde Müzakereler”.