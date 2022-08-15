Türkiye'den yeni döneme 11 bin 141 öğrenci

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı, KKTC üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi: 2570 Doğu Akdeniz Üniversitesi: 2285 Lefke Avrupa Üniversitesi: 2021 Girne Amerikan Üniversitesi: 1248 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: 877 Girne Üniversitesi: 670 Uluslararası Final Üniversitesi: 406 Kıbrıs İlim Üniversitesi: 363 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi: 185 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 169 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi: 130 Ada Kent Üniversitesi: 79 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 65 Kıbrıs Batı Üniversitesi: 37 Akdeniz Karpaz Üniversitesi 24 Rauf Denktaş Üniversitesi: 12

En fazla öğrenci 2570 kişiyle Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’ye ise 2 bin 285 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 2021, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’ye 1248, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’ye 877 öğrenci yerleşti.

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı, KKTC üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleşti.

Bir önceki yıla kıyasla üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında yüzde 47.37 artış olduğu ifade edildi.

Üniversitelerin yaptığı çalışmaya göre; en fazla öğrenci 2 bin 570 kişiyle Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’ye ise 2 bin 285 öğrencinin yerleştiği ifade edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 2021, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’ye 1248, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’ye 877 öğrenci yerleşti.

Diğer dağılımlar şöyle: Ada Kent Üniversitesi: 79, Akdeniz Karpaz Üniversitesi 24, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi: 130, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi: 65, Girne Üniversitesi: 670, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 169, Kıbrıs Batı Üniversitesi: 37, Kıbrıs İlim Üniversitesi: 363, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi: 185, Rauf Denktaş Üniversitesi: 12, Uluslararası Final Üniversitesi: 406.

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DAÜ %52.33 artış sağlayarak %93.72’lik doluluk oranına ulaştı

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri geçtiğimiz yıl 13,369 olan YKS kontenjanın 7,560’ını doldururken, bu yıl 14,895 YKS kontenjanın 11,141’ini doldurarak genel toplamda %74.80’lik doluluk oranına ulaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1,809’u lisans, 476’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,285 öğrenci yerleşirken, DAÜ bu rakamlarla bir önceki yıla göre %52.33 artış sağlayarak %93.72’lik doluluk oranına ulaştı ve KKTC üniversiteleri arasında birinci sırayı elde etti. Geçtiğimiz yıl DAÜ’ye 1,500 öğrenci yerleşmiş, bunların %92’si kayıt yapmıştı.

Eşdeğer öğrenci sayılarında (burs oranları değerlendirilerek elde edilen eşdeğer öğrenci sayısı) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de en fazla tercih edilen üniversite olma başarısını gösteren DAÜ, lisans programları dikkate alındığında KKTC’de en çok lisans öğrencisinin yerleştiği üniversite oldu.

KKTC üniversiteleri, önümüzdeki günlerde yapılacak olan ek yerleştirme ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ile de Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; DAÜ’nün son 15 yılın en yüksek yerleştirme oranına ulaşarak önemli bir başarı kaydettiğini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt olacak tüm öğrencilere “DAÜ Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.

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KKTC’yi seçen öğrencilerin yüzde 23,1’inin (2.570 öğrenci) tercihi YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açılamaya göre; üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen öğrencilerin yüzde 23,1’ini oluşturan 2.570’i Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti. Bu sonuçlarla Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre ise yüzde 31 oranında artış gösterdi. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Nitelikli bir üniversite hayatının kapılarını açıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.

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LAÜ’nün öğrenci sayısında %34’lük artış

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre 2021 öğrenci yerleşti. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1512 öğrenci idi. LAÜ, geçen yıla oranla yerleşen öğrenci sayısında %34’lük büyük bir artış gerçekleştirdi.

LAÜ’den yapılan açıklama:

“LAÜ’ye bu yıl yerleşen öğrenci sayısı son 5 yıl içerisinde üniversiteye yerleşen en yüksek öğrenci sayısı olurken, toplam 2021 öğrencinin 1171’i lisans programlarına, 850’si ise önlisans programlarına yerleşti. 2022 yılı kontenjan doluluk oranları lisans programları için %76.9, önlisans programları için %83.3 olurken, toplamda ise %79.5 olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla göre %21.9 bir artışa denk gelmektedir.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada K.K.T.C. üniversiteleri arasında en fazla tercih edilen 3. Üniversite olma başarısına ulaşan LAÜ’nün, son yıllarda gelişen altyapısı, güçlendirilen akademik kadrosu, doğru tanıtım stratejileri, öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmaları, hayata geçirdiği fiyat politikası ve eğitim kalitesinin tescili olan uluslararası akreditasyonlar noktasında elde edilen başarıların bu sonucu doğurduğu belirtildi. LAÜ’deki gelişimin ve öğrenci sayısındaki artışın Lefke bölgesi için çok önemli olduğu ifade edilen açıklamada, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlara teşekkür edildi.”