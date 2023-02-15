‘Türkiye’den görevlendirilecek personel, Elçilik emrinde çalışacak’

▶ Resmi Gazete’de yer alan protokole göre; TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve Sivil Hizmet Merkezi’nden KKTC’de görev yapması için personel görevlendirilecek. Protokole göre; 6 ay boyunca görev yapacak personeller TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ‘emrinde’ olacak.

YENİDÜZEN

UBP-DP-YDP Hükümeti, sessiz sedasız TC Hükümeti ile ‘Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği’ protokolü imzaladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 9 maddelik protokole göre; ülkeye TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve Sivil Hizmet Merkezi’nden personel görevlendirilecek.

6 ay boyunca görev yapacak bu personel TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ‘emrinde’ olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen personelin çalışmalarını yürütmesinde ‘destek’ olacak.

Protokol ile “TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yürütülen sosyal yardım ve sosyal hizmet sunumuna katkı sağlamak için bilişim alt yapısının güçlendirilmesi ve hizmet binalarının yapılacağı” ifade ediliyor.

İnşaat izni Şehir Planlama Dairesi tarafından

Protokole göre; inşaat izni/ruhsatı işlem ve onaylanan ve buna ilişkin kamu kurumlan arasındaki koordinasyon işlemleri Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi tarafından yapılacak. Aynı şekilde planlama onayı/izni de Şehir Planlama Dairesi tarafından verilecek.