“Türkiye’den bilgi ve belge talep ettik ancak temin etmek mümkün olmadı”

YENİDÜZEN gazetesi yazarı - araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili polis soruşturmasında, 28 yılda gelinen nokta, Polis Genel Müdürlüğü tarafından şu sözlerle özetlendi: “Türkiye’den talep edilen bilgi ve belgeler henüz temin edilemedi.”

6 Temmuz 1996’da geceleyin evinin önünde kurşunlanarak öldürülen Kutlu Adalı’nın “fail” 28 yılın sonunda hala daha “meçhul” durumda.

YENİDÜZEN’in, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği; “cinayet soruşturmasında gelinen aşama” ile ilgili yazılı soruya, yaklaşık 4 haftanın sonunda yanıt geldi.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanı” namına, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin imzasını taşıyan yanıtta, cinayet soruşturmasının devam ettiği, mahkeme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’nden talep edilen bilgi ve belgeleri “temin etmenin henüz mümkün olmadığı” ifade edildi.

Cinayet soruşturmasına ilişkin atılan son adım, Sedat Peker ve Atilla Peker kardeşlerin itiraflarının ardından, KKTC polisinin; Sedat Peker, Atilla Peker ve Mehmet Korkut Eken hakkında 2023 yılında “tutuklama kararı” çıkartması olmuştu…

Etkili soruşturma yok

6 Temmuz 1996’da geceleyin evinin önünde kurşunlanarak öldürülen YENİDÜZEN yazarı Kutlu Adalı’yı öldüren katillerle ilgili hiçbir zaman etkili bir soruşturma yapılmamış, Meclis’te Kutlu Adalı cinayetini ve bu cinayetin Türkiye’deki Susurluk skandalıyla bağlantılarını araştırmak üzere kurulan araştırma komiteleri de, polisin sivil makamlara bağlı olmayışı ve bu nedenle etkili işbirliği yapmayışı nedeniyle herhangi bir sonuca ulaşamamıştı.

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmış ve bu davayı kazanmıştı. Ancak bu dava dahi, bu “faili meçhul” cinayetin aydınlatılması için yeterli olmadı.

Kutlu Adalı öldürülmeden önce, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan bazı görevlilerin karıştığı St. Barnabas baskını hakkında yazılar yazmış ve çeşitli ölüm tehditleri almıştı.

Kutlu Adalı öldürüldüğü zaman, Susurluk çetesinin elemanlarından ülkücü Abdullah Çatlı’nın adada bulunduğu da belirlenmiş olduğu halde, polis bu konularda kamuoyunu tatmin edecek etkili bir soruşturma yapmakta yetersiz kalmıştı.

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili YENİDÜZEN’de yazılar yazan emekli polis yetkililerinden Tema Irkad da, bu yazılarıyla ilgili olarak askeri mahkemede yargılanmıştı.

İtiraflardan sonra da soruşturma ilerlemedi

2021 yılında da bazı çevreler cinayetle ilgili itiraflarda bulunmuş, kimi isimlere dair bilgileri kamuoyuna açıklamıştı. Bu itirafların ardından geçen 3 yılda cinayet soruşturmasının ileriye taşınması için eylemler yapılmış, Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edilmişti.

Bu kapsamda son olarak geçtiğimiz yıl Sedat Peker, Atilla Peker ve Mehmet Korkut Eken hakkında, KKTC polisi tarafından tutuklama emri çıkarıldığı açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelere rağmen soruşturmada yol alınamamıştı.