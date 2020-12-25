Türkiye’de yurt dışından gelenlere PCR zorunluluğu

TC Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020 saat 21.00'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmelerini zorunlu kıldı.

TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.