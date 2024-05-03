Türkiye’de nisan ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 oldu.