Türkiye’de ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlıyor

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan parti teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşmanın ardından, "Pazartesinden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları Kabine ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayının sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket ettirmeyi sürdürmektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.

Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız."